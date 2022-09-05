21 برنامجا دراسيا بالساعات المعتمدة داخل تنسيق جامعة سوهاج.. تعرف عليها

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، تفعيل 21 برنامجًا دراسيًا بنظام الساعات المعتمدة بجامعة سوهاج، بينها 15 برنامجًا جرى تشغيلها سابقا و6 برامج جديدة خلال العام الدراسي الجديد، وجميع البرامج تقبل طلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها ويتم التقديم عبر مكتب التنسيق.

استحداث البرامج الدراسية

واستحدثت جامعة سوهاج البرامج الدراسية بمختلف الكليات، لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وزيادة موارد الجامعة لتحسين الخدمة المقدمة للطلاب، وفقا لتصريح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وتقسم البرامج الدراسية داخل جامعة سوهاج لثلاث قطاعات هي: الطبي والرياضيات والعلوم الإنسانية، ويضم قطاع العلم الطبية برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، وبرنامج الكيمياء الحيوية، وبرنامج البيولوجيا الحيوية والطفيليات، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم، وبرنامج الإحصاء الحيوي الزراعي، وبرنامج تحليل البيانات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة.

تقسيم البرامج الدراسية

وفي قطاع الرياضيات، برنامج الإنشاءات بكلية الهندسة، وبرنامج محركات وجرارات القطارات، وبرنامج تكنولوجيا كهرباء وإلكترونيات السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، وبرنامج الذكاء الإصطناعي، وبرنامج الحوسبة المعلوماتية بكلية الحاسبات والمعلومات، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة.

وكذلك 9 برامج بقطاع العلوم الإنسانية، وهي: برنامج الترجمة باللغات المختلفة وتشمل "اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، والإيطالية"، وبرنامج الفئات الخاصة، وبرنامج المجتمعات العمرانية الجديدة، وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبرنامج المساحة البحرية وبرنامج الاستشعار عن بعد بكلية الآداب، وبرنامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية.

جدير بالذكر أن جميع البرامج تخضع لرسوم خاصة وأوراق تحدد لكل برنامج عقب القبول للدراسة بالقسم عبر مكتب التنسيق.