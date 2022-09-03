رئيس جامعة سوهاج: خروج 15 من مصابي حادث أخميم بعد استقرار حالتهم

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن خروج 15 من مصابي حادث طريق مدينة أخميم الجديدة، والذين تلقوا علاجهم بالمستشفى الجامعي، وجاري التعامل مع باقي الحالات المصابة وعددهم 16 مصاباً بمختلف الأقسام الطبية، والتي من المتوقع خروج الكثير منهم خلال الساعات القليلة القادمة.

جولة تفقدية للاطمئنان على المصابين بالمستشفى

وأوضح «عبد الخالق»، في بيان، أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد أجرى جولة تفقدية للاطمئنان على المصابين بالمستشفى، في محافظة سوهاج، حيث تابع تلقيهم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة لتحسن حالتهم الصحية، مؤكدًا أن جميع المصابين حالياً حالاتهم الصحية مستقرة، حيث تم توقيع الكشف الإكلينكي وإجراء جميع التحاليل الطبية اللازمة والفحوصات بأجهزة التصوير الطبي، والتي أثبتت عدم وجود أي إصابات عميقة للحالات.

جهود كبيرة في تقديم الخدمة العلاجية للحالات المصابة

وأشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إلى أن منسوبي المستشفيات الجامعية من أقسام الطوارئ والإصابات قد بذلوا جهودا كبيرة في تقديم الخدمة العلاجية للحالات المصابة في وقت قياسي، والذي يبرهن على الاستعداد الكامل للمستشفى الجامعي لمواجهة أية أزمات والتعامل معها بنجاح، موجها شكره لجميع الأطقم الطبية التي ساهمت في علاج وخروج بعض من المصابين بعد أن تم تماثلهم للشفاء.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى، أنه تم خروج 15 حالة حتى الآن من استقبال الطوارئ، وجاري التعامل مع بقية حالات المصابين الذين يعانون من إصابات بسيطة، ومتوقع خروجهم من المستشفى خلال الساعات البسيطة المقبلة، مشيراً إلى أن المصابين قدموا الشكر للفريق الطبي من أطباء وتمريض بالمستشفى لما بذلوه من جهد ملموس ومتميز في التعامل مع الحالات المصابة.