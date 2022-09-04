جامعة سوهاج تستجيب لعلاج طفلة مصابة بعيب خلقي نادر في الجمجمة

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، والدة الطفلة «سلمى سالم» التي كانت قد ناشدت المسئولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبني حالة ابنتها، والتي تعاني من عيب خلقي نادر بالجمجمة نتج عنه تدلي الأغشية المخية محتوية على جزء من المخ في الجهة الخلفية من الجمجمة ووجود شفة أرنبية.

تشكيل فريق طبي لمناظرة الحالة

وأوضح «عبدالخالق»، أنه فور علمه باستغاثة والدة الطفلة لعلاجها، كلف إدارة مستشفى جامعة سوهاج بتشكيل فريق طبي لمناظرة الحالة وإدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي باستيفاء كافة متطلبات العلاج للطفلة «البالغة من العمر 7 أشهر» من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها.

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجها مجاناً على نفقة التأمين الصحي لها، وسرعة توقيع الكشف الطبي وعمل ما يلزم من أشعات وفحوص طبية، تمهيداً لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها.

حجز الحالة بوحدة العناية الحرجة للأطفال

وأضاف حمدي سعد مدير المستشفى سوهاج الجامعي، في بيان، أنه تم عمل الفحوصات الطبية للحالة ومناظرتها من قبل الأطباء بقسم جراحه المخ والأعصاب، والأطفال، وقسم جراحة التجميل، وقسم التخدير والرعاية المركزة، مضيفاً أنه تم حجز الحالة بوحدة العناية الحرجة للأطفال، وإجراء الأشعة المقطعية لها والفحوصات وذلك تمهيداً لإجراء الجراحة لها.