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ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها وفؤاد المهندس: «رحمكما الله»

كتب:

ياسمين محمود
10:13 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
رجاء الجداوي وفؤاد المهندس

رجاء الجداوي وفؤاد المهندس

أحيت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى ميلاد والدتها الموافق 6 سبتمبر، ونشرت مجموعة صور تجمعها بالفنان الراحل فؤاد المهندس والذي يصادف عيد ميلاده في نفس اليوم.

ابنة الفنانة رجاء الجداوي: الله يرحم والدتي ويغفر لها

وعلقت أميرة مختار على الصور قائلة: «بكره إن شاء الله عيد ميلاد مامي الله يرحمها ويغفر لها كل سنة وإنتي دايما في قلبي وعقلي وروحي يا مامي عايشة بدعائك إنتي وبابي الله يرحمه 6 سبتمبر عيد ميلاد مامي الله يرحمها وأونكل فؤاد المهندس الله يرحمه، كانوا أذا تواجدوا مع بعض يطفوا التورتة مع بعض الله يرحمهم إن شاء الله في مكان أحسن، الله يرحمكما». 

آخر أعمال رجاء الجداوي

وكان  آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مسلسل «لعبة النسيان» مع الفنانة دينا الشربيني الذي عرض قبل وفاتها في السباق الرمضاني 2022، وبعدها أصيبت بفيروس كورونا لترحل عن عالمنا متأثرة بمضاعفات الفيروس.

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بقلم ياسمين محمود