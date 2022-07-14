ابنة رجاء الجداوي: كانت بتحب تشتغل بإيدها.. وبتلجأ لربنا في كل شيء

تحدثت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن حب والدتها للعمل بيديها ومساعدة العمال في المنزل، مشيرة إلى أنها كانت ترى أن السعادة في البيت أهم من المال.

أميرة مختار: والدتي كانت بتساعد العمال في المنزل

وقالت أميرة مختار في تصريحات لـ«الوطن»: «والدتي كانت دايما بتشتغل بإيدها في البيت، وإيدها بإيد العمال، مكنتش بتشغلهم وتقولهم اعملوا، كانت بتنزل بإيدها تقولك مقدرش أشوفها شايلة ترابيزة وأسيبها».

كما ذكرت أن الزيارة الأخيرة لرجاء الجداوي لمنزلها في مدينة الإسماعيلية كانت في شهر مارس 2020 قبل دخولها مستشفى العزل بشهرين، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت كانت تحرص على العمل في المنزل: «لما جت هنا قبل وفاتها كانت بتشيل وتحط وتشتغل وتسقي الجنينة بإيدها».

إنسانة بسيطة تلجأ إلى الله في كل شيء

وتابعت: «رجاء الجداوي كانت إنسانة بسيطة وسهلة، ودايما كانت بتلجأ لربنا في كل شيء عشان يمدها بالرضا والسعادة والحب، وكان البيت كله قايم على الحب»، متابعة: «كانت بتقولنا إن البيوت مش بتتبني بالفلوس ولكن بتتبني بالحب».

كانت قريبة من الجمهور وبتحبه

وأشارت «أميرة» إلى أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت تحب المطبخ وصنع الأكلات المختلفة: «تاكلي من إيد رجاء الجداوي أحلى رز بالجمبري والزبيب»، مشيرة إلى أنها كانت متواضعة وبسيطة في تعاملها مع الناس وكانت قريبة من الجمهور تسمع مشكلاتهم وتحاول حلها طوال الوقت، وأنها كانت تجد راحتها وخصوصيتها مع أسرتها في منزل فايد بالإسماعيلية لذلك كانت تلجأ إليه معظم الوقت.