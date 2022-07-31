ماذا قالت إيمي سمير غانم و«ابنة» رجاء الجداوي عن وفاة سهير عشقي؟

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني وتأثرت بها نجمات الفن ومشاهيره، إثر وفاة صديقة عزيزة لمعظمهن من خارج الوسط الفني، وهي «سهير عشقي»، التي تعد الصديقة المقربة لغالبيتهن، ونعاها الكثير منهن بكلمات مؤثرة، وكان أبرزهن إيمي سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

إيمي سمير غانم تنعى سهير عشقي صديقة والدتها

ونعت إيمي سمير غانم، صديقة والدتها دلال عبد العزيز التي توفيت في أغسطس من العام الماضي، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بقولها: «ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر كل أهلك ويصبرني، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونشرت إيمي سمير غانم صورة تجمع والدتها ورجاء الجداوي وصديقتهما الراحلة سهير عشقي، وعلقت عليها بقولها: «حبايبي».

ابنة رجاء الجداوي: صدمة رهيبة

بينما نعت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صديقة والدتها سهير عشقي، عبر «إنستجرام»، واصفة إياها بأنها كانت حبيبة والدتها، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة رهيبة خبر وفاتك يا حبيبتي، وحبيبة أمي الله يرحمها، الله يرحمكم جميعًا يا أغلى الناس».

وتعد سهير عشقي، صديقة مقربة للنجمتين رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، اللتين غادرتا الحياة في عامي 2020 و2021.