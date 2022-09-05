وائل أبو المجد: تغير المناخ قضية الساعة والتحدي الوجودي للبشرية

قال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة دشنت مبادرة بشأن التغيرات المناخية، ترتكز على 5 محاور رئيسية، تتمثل القضايا المتعلقة بالمياه، والعمارة الخضراء، والطاقة البديلة، وتنمية اقتصاديات الاستدامة، والصحة العامة، مضيفًا أن المبادرة تأتي استمرارًا لما قامت به الجامعة الأمريكية على مدار الأعوام من دعمها لعشرات المشروعات البحثية التي تهتم بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

وأضاف «دلال»، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجامعة الأمريكية في القاهرة للحديث عن التغيرات المناخية واستعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop 27، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لـ مؤتمر المناخ، أن الجامعة تضم العديد من المراكز البحثية التي تهتم بالتغيرات المناخية، كمركز الأبحاث التطبيقية والاستدامة البيئية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لـ مؤتمر المناخ 2022، إن قضية المناخ هي قضية الساعة والتحدي الوجودي للأول للبشرية من الآن، موضحا أن قضية المناخ تفترض التعامل وبوصفها ظاهرة بيئية، ولها تبعات اقتصادية ويجب على الجميع تغيير نمط التنمية القائم على النمو.

قضية مهمة

وتابع: «التغيرات المناخية هي قضية مهمة لكل مواطن، وأول الطرق لمواجهتها، هي مكافحة الانبعاثات؛ لأنها هي العدو الحقيقي للإنسان، والانبعاثات أشد خطورة على البشر لما لها من تهديدات على الوجود، و لها ظواهر طبيعية ضارة.

وأوضح: «يجب العمل على خفض الانبعاثات من القطاعات مثل قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والإسكان ويجب أن تطور من منظومتها لتتحول لاستدامة، والتوجه نحو مصادر الطاقة التي لا تفرز انبعاثات».

قضية التغيرات المناخية مرتبطة بكل الدول

وأردف: «قضية التغيرات المناخية ليست اختيارا ولا رفاهية وأنها قضية حتمية، والفترة المقبلة ستصبح رفاهية الاختيار غير موجودة، مشكلة قضية التغيرات المناخية أنها تختلف عن العديد من المشاكل في أنها مرتبطة بجميع الدول».