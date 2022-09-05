ياسمين فؤاد: الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة خلال انعقاد مؤتمر المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بممثلي Rabbit team، لبحث المشاركة في فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ من خلال توفير وتشغيل وسائل نقل صديقة للبيئة تتمثل في توفير 150-200 سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية للمساهمة في نقل المشاركين أثناء المؤتمر في التنقل داخل مدينة شرم الشيخ.

دعم الجهود والمبادرات

أكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على دعم كافة الجهود والمبادرات التي تطرح لتسهيل تنقل الوفود عبر وسائل مواصلات حديثة وصديقة للبيئة في إطار العمل على توحيد الجهود المبذولة من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية خلال فعاليات المؤتمر.

استخدام الدراجات الكهربائية في التنقل

أوضحت الوزيرة أنه يمكن استغلال الدراجات الكهربائية والسكوتر في تنقل المشاركين في فعاليات المؤتمر من المنطقة الزرقاء وحتى المنطقة الخضراء، أو من خلال العمل في المحميات الطبيعية بمدينة شرم الشيخ بمحميتي رأس محمد، ونبق، لمساعدة الوفود والمشاركين الزائرين عند الوصول إلى باب المحمية في استخدام وسائل نقل نظيفة بديلا عن السيارات والأتوبيسات.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لتقديم رسالة مهمة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق شرم الشيخ خضراء من خلال محاور مختلفة، ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كأحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر أن Rabbit منصة ذات تقنية نظيفة للتنقل لمسافات قصيرة حيث تسمح لمستخدميها استئجار سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية من خلال تحميل تطبيق اليكترونى على الهاتف المحمول.