التشكيل الكامل للجنة السياسية بالحوار الوطني

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه تم حسم أسماء المقررين والمساعدين في المحور السياسي والمحاور الثلاثة التابعة له.

وقال فوزي، إنه جرى اختيار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزير الشباب الأسبق، مقررا للمحور السياسي، والباحث أحمد كامل البحيري، كمقرر مساعد، وفي اللجنة الأولى الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، جرى اختيار الدكتور صفي الدين خربوش، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ العلوم السياسية، والنائب إيهاب الطماوي، كمقررين مساعدين.

أسماء مقرري لجنة المحليات

وتابع أن اللجنة الخاصة بالمحليات، تم اختيار الدكتور سمير عبدالوهاب أستاذ الإدارة والعلوم السياسية، والنائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منصب المقرر المساعد

تشكيل لجنة حقوق الإنسان

وأشار إلى أنه فيما يتعلق باختيارات المقررين في لجنة حقوق الإنسان، جرى اختيار نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، مقررا، والحقوقي أحمد راغب في منصب المقرر المساعد.