متخصص في شؤون التعليم: هناك رقابة مشددة على مصروفات المدارس الخاصة

قال محمود عبد الرحمن الصحفي المتخصص في شئون التعليم، إن المنشور الدوري الذي أكدته وزارة التربية والتعليم لضبط مصروفات المدارس الخاصة هو تجديد للعلاقات مع ولي الأمر، بعدما كانت الوزارة بعيدة عن التعامل مع المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

إجراءات بعض المدارس الخاصة والدولية

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن أولياء الأمور كانوا يعانون من إجراءات بعض المدارس الخاصة والدولية التي كانت تحصل من ولي الأمر مبالغ مالية أكبر من المكتوبة في الإيصالات تحت مسميات الأنشطة التي لا تضاف للإيصالات الرسمية، مؤكدا أن المشكلات وصلت لمرحلة نقل الطالب إلى مدرسة حكومية بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية.

العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة

وأشار إلى أن العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة أصبحت تحت رقابة وزارة التربية والتعليم، إذ ستعلن المصروفات وطريقة الدفع في لوائح داخل المدارس الخاصة.

وأضاف أن هناك قرارات جديدة تحدد تكلفة مواصلات المدارس والانتقالات وكذلك الزي المدرسي والأدوات المدرسية التي كانت تفرضها بعض المدارس على أولياء الأمور.

فوائد وغرامات على أولياء الأمور

وأكد المتخصص في شئون التعليم أن بعض المدارس كانت تفرض فوائد وغرامات على أولياء الأمور حال تأخرهم في سداد المصروفات، وهذا أمر غير مقبول ولا يخضع لأي بند قانوني.

وتابع أن الوزارة تراقب المدارس، ومن يخالف التعليمات ستخصص الوزارة مسؤولا ماليا من الوزارة يتولى إدارة المدرسة ماليا، وولي الأمر الذي يتعرض لمشكلة مع المدرسة في المصروفات سيتوجهون لمديرية التربية والتعليم في المحافظة التابعين لها، وسيتوجه مندوب المديرية للمدرسة فورا لحل المشكلة.