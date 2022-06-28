مصاريف المدارس الخاصة 2022-2023.. بدء سداد القسط الأول وحجز الكتب

مصاريف المدارس الخاصة 2022-2023، حديث الساعة منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأسدل الستار على العام الدراسي 2021-2022، فبدأت المدارس فتح باب سداد القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الجديد رغم عدم تحديد المصروفات الدراسية، فهل تزيد أم تبقى كما هي؟.

أمل محمد، نائب رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر، أكدت أن مصاريف المدارس الخاصة 2022-2023 من المرجح أن تزيد عن العام الماضي، موضحة أن المدارس الخاصة بدأت استقبال القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الجديد رغم عدم تحديد نسبة الزيادة المقررة ما سبب حيرة لدى ولي الأمر.

مصاريف المدارس الخاصة 2022-2023 هل تزيد؟

وأضافت «أمل» لـ«الوطن»، أن مصاريف المدارس الخاصة 2022-2023 شملت أيضاً على الإعلان عن حجز كتب العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن المدارس بررت حجز الكتب بكونها على عدد الطلاب فقط وتسهيل عملية الحصول عليها من المطابع دون أي تأخير.

وأوضحت نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة، أن المدارس تلزم ولي الأمر بسداد ثمن ملف التقديم للعام الدراسي وهو يختلف من مدرسة لأخرى، موضحة أن ثمن الملف يصل إلى 500 جنيه ومدارس أخرى بـ 1000 جنيه وأخرى بـ 1500 جنيه.

ضوابط القبول بالمدارس الخاصة 2022-2023

وعن أسباب اختلاف ضوابط القبول في المدارس الخاصة 2022-2023، أكدت أمل محمد، أن الاختلاف يعود إلى حرص كل مدرسة على الاحتفاظ بمكانتها ومستواها التعليمية، كشرط إجادة ولي الأمر لغة أجنبية بجانب اللغة العربية ورفض أبناء المطلقات، موضحة أن هذه الشروط قد لا تعلن في بعض الأوقات.

من جانبه، أكد المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار بزيادة مصاريف المدارس الخاصة 2022-2023، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد.