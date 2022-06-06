«التعليم» تحذر المدارس الخاصة من تحصيل مصروفات العام الجديد.. مستند

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة إصدار التعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري لنشرات المصروفات قبل بداية العام الدراسي وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لها لإعلانها لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأكثر.

موعد استحقاق القسط الأول

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن موعد استحقاق القسط الأول يكون مع بداية العام الدراسي، ويحظر تحصیل مصروفات قبل الأول من سبتمبر، مشددا على جميع المدارس الخاصة تحصيل نسبة 10% من قيمة القسط الأول، إلا إذا جرى التحويل من المدرسة في الفترة من 1 سبتمبر وحتى بداية العام الدراسي وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

عدم تخصيص النسب المقررة للتحويلات

وشددت الوزارة على المدارس بعدم تخصيص النسب المقررة بنص المادة 32 عند التحويل حال قبولها طلاب جدد بدلا من الطلاب المحولين من المدرسة، لافتة إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 /2022، وانطلاقا من حرص الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي على الانضباط في المدارس الخاصة، تؤكد الإدارة العامة للتعليم الخاص بضرورة التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد التعليمية والقرارات الوزارية المنظمة.