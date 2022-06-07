«س و ج» عن مصروفات المدارس الخاصة ومبررات رفض قبول الطلاب بها للعام الجديد

يوجد في مصر أكثر من 3.5 مليون طالب في المدارس الخاصة، وعدد كبير منهم لم يسدد المصروفات الدراسية أو أخرّها خلال العام الدراسي الماضي، وهو ما تحذر منه المدارس مرارا وتكرارا من خلال إنذار للطالب وإبلاغ ولي الأمر به، لأن هذه النوعية من المدارس لديها التزامات في مرتبات العاملين والمصروفات الأخرى التي يستلزم سدادها أولا بأول.

المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، حسم الأمر الخاص بالمصروفات الدراسية وعملية القبول بهذه النوعية من المدارس، في حواره لـ«الوطن».

ماذا عن زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، معلومات حول أن المدارس الخاصة قررت زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بنسبة 10%، وهو ما أثار ضجة واسعة وجدلا كبيرا لدى أولياء الأمور، لكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بالزيادة.

كيف يتم تنظيم العملية التعليمية بهذه المدارس؟

المدارس الخاصة منشأة تعليمية مثلها مثل أي منشأة تعليمية في مصر، تحتاج إلى مصروفات وهناك كتاب دوري ينظم زيادتها.

هل يمكن لأي مدرسة رفع المصروفات الدراسية؟

لا تستطيع أي مدرسة خاصة أن ترفع جنيها واحدا في المصروفات الدراسية إلا بقرار من وزارة التربية والتعليم، وحتى الآن لم يصدر أي قرار بزيادة مصروفات العام الدراسي الجديد 2022-2023.

ماذا عن النسب المقررة للزيادة؟

قرار الشرائح يقسم المصروفات على حسب فئاتها، والقرار الحالي هو المعمول به في العام الماضي الخاص بزيادة المصروفات بنسبة 25% للمدارس الخاصة التي تتراوح مصروفاتها من 2000 جنيه إلى أقل من ذلك، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2000 إلى 3000 جنيه ومن 3000 إلى 5000 تصل نسبة الزيادة 15% ومن 5000 إلى 10000 نسبة الزيادة 10% وأكثر من 10000 زيادة بنسبة 7% وفق الكتاب الدوري.

وماذا عن إعلان المصروفات الدراسية في المدارس؟

حتى الآن لم يتم صدور قرار رسمي بزيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، والقرار الوزاري يلزم المدارس بتعليق المصروفات المدرسية على لوحة وفي مكان ظاهر في مدخل المدرسة وعند الشئون المالية.

كم نسبة عدد الطلاب غير مسددي المصروفات الدراسية؟

لدينا عدد كبير من الطلاب لم يسددوا المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الماضي.

لماذا جمعت بعض المدارس مصروفات قبل بداية العام بمخالفة قرارات الوزارة؟

بدء تحصيل المدارس الخاصة مصروفات العام الدراسي الجديد يعود إلى أن المدرسة لها كثافة محددة: «بتقبل الأخوات عشان لم شمل الأسرة فتحصيل المصروفات قبل بداية العام الدراسي بهدف معرفة موقف الطالب، رغم أن بعض المدارس رفعت نسبة المصروفات التي يتم تسديدها قبل بداية العام».

كم عدد طلاب المدارس الخاصة في مصر؟

لدينا أكثر من 3.5 مليون طالب في التعليم الخاص، وأكثر من مليون عامل، ويجب على أولياء الأمور الذين لديهم أعذار في سداد المصروفات أن يتقدموا بها للمدارس لبحث موقفهم.

بم تبرر رفض المدارس للطلاب في الاختبارات رغم عدم وجود دليل مقنع؟

شروط القبول بالمدارس الخاصة لم تكن صعبة، ورفض الطالب يعني أن كثافة المدرسة لا تسمح بقبوله، وقائمة الطلبات الخاصة بالمدارس لها أبعاد مفيدة للطالب.