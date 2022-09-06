النبراوي: قواعد جديدة لعضوية «المهندسين» ضمن تعديل مقترح للقانون

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن التعديلات التي ستتقدم بها النقابة لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل تتعلق بمحاور منها هيكل الرسوم التي تحصلها النقابة من كل المنتجات الهندسية التي يشارك فيها الفكر الهندسي أو فكر المهندسين وهو ما يعني زيادة في الإيرادات، موضحا أنها حاليا محددة بتعريفة القرش والمليم مثل الحديد والأسمنت.

نقابة المهندسين

وأشار نقيب المهندسين في تصريح لـ«الوطن» إلى أن التعديل المقترح عبارة تحصيل ذات النسبة لكن بالقيمة الحالية، «فقد يتحول القرش إلى جنيه على سبيل المثال» بحسب تعبيره.

وواصل المهندس طارق النبراوي قائلا: تكلمنا في التعديلات حول حق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أن يضع بعض القواعد في التحاق خريجي كليات الهندسة بنقابة المهندسين، كما وضعنا بعض قواعد حساب المهندس الذي يخطئ وهي لائحة تأديب لمن يتعمد الخطأ.

وتابع النبراوي: نحن أجرينا تعديلات سيتم تقديمها لمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الجديد أكتوبر المقبل، وعلى المدى البعيد نفكر في صياغة قانون جديد للنقابة، لان لدينا مسائل متعددة في القانون الجاري، لكن راعينا ما يمكن أن يتم بشكل عاجل ونطمع أن يناقش في أول افتتاح للدورة البرلمانية الجديدة خاصة واننا اجرينا تعديلات ما تم انجازه في مجلس الشيوخ.

اختبار مزاولة المهنة

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تعتزم إجراء اختبار مزاولة مهنة وهو اختياري ومجاني، ثم يتم بعدها بخمس سنوات إجراء اختبار للانتقال من مهندس ممارس إلى متخصص، وبعد 15 سنة يخوض المهندس المتخصص اختبارا ثالثا للحصول على درجة مهندس استشاري.