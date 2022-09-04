نقيب المهندسين: تحرك جديد لعدم سحب أرض النقابة في «سابا باشا»

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه سيتقدم بطلب للجهات المختصة لإصدار قرار يعامل نوادي النقابات المهنية معاملة خاصة للتسعير، وللحيلولة دون سحب أرض نقابة المهندسين في منطقة سابا باشا بمحافظة الإسكندرية، لاسيما بعد صدور حكم يلزم النقابة بدفع نحو 125 مليون جنيه.

نقابة المهندسين

وأوضح نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بخصوص أزمة أرض سابا باشا فإن محافظ الإسكندرية منذ نحو سنة ونصف استقطع أراض من النقابة وأعطاها لمجلس الدولة وهيئة التدريس والصيادلة.

وبخصوص الحكم القضائي الصادر قال «النبراوي»: «قمنا بالطعن على حكم إلزام النقابة بسداد 125 مليون جنيه، وهي قضية اجتماعية، فالمحافظة تريد أن تعامل النقابة بأسعار سياحية مثل أي كافتيريا على الساحل».

أرض المهندسين في سابا باشا

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه سيتقدم بشكل جماعي مع نقابتي الأطباء والمحامين للحكومة لحل مشكلة أرض نقابة المهندسين في سابا باشا، وتابع قائلا: «لابد أن تعي الدولة بأن النقابات المهنية يجب أن تقدم خدمات اجتماعية لأعضائها، والمحافظة تؤدي واجبها وتنفذ القواعد، وأطمئن المهندسين بأنه لن يتم سحب الأرض»

وتطرق «النبراوي» إلى موضوع تشكيل اللجان النقابية وسبب تأخير إعلان تشكيلها منذ إجراء انتخابات النقابة في مارس الماضي، موضحا أن المشكلة تكمن في أنه تقدم نحو 3 آلاف مهندس للمشاركة في عضوية اللجان رغم أن المطلوب حوالي 700 مهندس فقط، وواصل: «كانت هناك محاولات لاختيارهم بطريقة جادة ومعبرة عن الخبرات، تأخرنا بالفعل لكن في النهاية تم تشكيل اللجان، وقد تم استحداث لجان كثيرة مثل لجنة الفضاء ولجنة المساندة القانونية كما تم توسيع بعض اللجان».