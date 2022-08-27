ألكيستيس بروتوبسالتي ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة اختيار الفنانة اليونانية ألكيستيس بروتوبسالتي ضيف شرف الدورة الـ38 التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل وهي دورة النجم محمود حميدة، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

تفاصيل تكريم ألكيستيس بروتوبسالتي

وسيتم تكريم الفنانة اليونانية في حفل افتتاح المهرجان حيث تسلمها وزير الثقافة درع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منظمة المهرجان في الساعة الثامنة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية وحشد من نجوم مصر ودول البحر المتوسط.

ألكيستيس التي ستكرم في مهرجان الإسكندرية هي مطربة يونانية ولدت بالإسكندرية لأبوين يونانيين، وهي واحدة من أهم مطربي العالم بالقرن 21، وتتقن ألكيستيس الغناء بعدة لغات إلى جانب اليونانية، مثل الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية والإيطالية وغيرها، كما شاركت بحفلات دورات الألعاب الأولمبية «أثينا 2004» و«أثينا 2011»، وقدمت العديد من العروض الغنائية الكبرى في 24 دولة على مستوى العالم من بينها «الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، الصين، كوبا وجنوب إفريقيا» كما أحيت حفلا بمكتبة الإسكندرية.

معلومات عن ألكيستيس بروتوبسالتي

28 ألبوما غنائيا هي حصيلة المطربة ألكيستيس بروتوبستالي، حيث قدمت بهم العديد من الأغاني التي حظيت بشهرة واسعة داخل اليونان وخارجها، كما ارتبط اسمها بكبار ملحني اليونان والعام خلال العقود الأربعة الماضية.

شغلت بروتوبسالتي منصب نائب وزير السياحة في الحكومة اليونانية المؤقتة عام 2015 تقديرا لمساهمتها بالمشهد الثقافي اليوناني.