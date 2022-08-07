تونس ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار تونس كضيف شرف للدورة الثامنة والثلاثين، التي تحمل اسم محمود حميدة، وتقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، احتفالاً بعام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022.

تكريم عدد من صُناع السينما التونسية

وتتضمن الاحتفالية تنظيم بانوراما للسينما التونسية الكوميدية، وتكريم عدد من صُناعها، بالإضافة لمعرض صور للأفلام المصرية التي صُورت في تونس للناقد خميس خياطي.

وتشارك السينما التونسية في مسابقات المهرجان المختلفة بعرض مجموعة من أحدث أفلامها في مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط، ومسابقة نور الشريف للفيلم العربي.

ندوة خاصة عن العلاقات بين مصر وتونس

ويعقد المهرجان ندوة بحضور ضيوف المهرجان من تونس بشأن العلاقات الثقافية، وخاصة السينمائية، بين البلدين الشقيقين بمشاركة عدد من السينمائيين والفنانين.

المهرجان يقام تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ويقام حفلا الافتتاح والختام بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

ونعى الأمير أباظة، ‏رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي‏، مؤخرًا، المنتج الكبير محسن علم الدين الذي رحل عن دنيانا في الخامس من شهر يونيو الماضي بعد صراع مع المرض.

وكتب الأمير أباظة عبر «فيسبوك»: «البقاء والدوام لله وحده، رحل الطيب النبيل المنتج السينمائي محسن علم الدين الصديق الوفي المحترم رحمة الله وغفرانه عليك يا صديقي».