حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. تحذير من ارتفاع الأمواج: تصل لـ3 أمتار

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحسنًا نسبيًا في درجات الحرارة؛ عن مثيلتها أمس بدرجة واحدة، وسط نشاط للرياح الشمالية على سطح البحر المتوسط لمدة 48 ساعة مقبلة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، 6 سبتمبر، حيث بلغت 30 درجة مئوية صباحا، والمحسوسة 32 درجة مئوية، وذلك بانخفاض درجة عما كانت عليه أمس، وذلك نتيجة لنشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط.

تحذير من ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويتبع حالة الطقس المتقلب في الإسكندرية، ارتفاع الأمواج في كافة شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط بالتحديد قطاع غرب الإسكندرية حيث تصل الأمواج على شواطئ المدن الساحلية، وتنشط الرياح على سطح البحر المتوسط ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة

كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبه ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يعمل على تلطيف الأجواء، وتكون هناك فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا.

سرعة الرياح في الإسكندرية

وبالنسبة لسرعة الرياح، فإنها تنشط في ساعات المساء، وتصل إلى 16 كيلو مترا في الساعة.