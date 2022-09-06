ضبط 100 كبسولة عقار مخدر بحوزة عامل قبل تهريبها بمطار سوهاج

ضبطت الوحدة الأمنية بمطار سوهاج الدولي عاملا أثناء محاولة تهريب 100 كبسولة عقار مخدر عقب عودته من إحدى الدول العربية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود محضر لمركز شرطة جرجا محرر بمعرفة الإدارة العامة لأمن المواني يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي من ضبط المدعو «حسن ا ح ا» سن 35 عاما عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج ويحمل جواز سفر.

ضبط 100 عقار مخدر

وتبين أن المتهم أثناء إنهاء إجراءات وصوله من دولة عربية وبحوزته 100 كبسولة لعقار السولبادين المخدر مخبأة بحقيبة ضمن أمتعته وذلك بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات حتى الإعدام

وأوضح محمد دياب، المحامي، أن عقوبة جلب وتهريب المواد المخدرة يكون وفقا للحالة، فبناء على المادة 33 من قانون العقوبات فإن العقوبة تبدأ من السجن المشدد ثلاث سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام ببعض الحالات، فضلا عن الغرامة التي تصل إلى مائة ألف جنيه.