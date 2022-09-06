كلية الهندسة بجامعة المستقبل.. صرح شامل لإعداد خريجين بمواصفات عالمية

تعد كلية الهندسة بجامعة المستقبل واحدة من أهم كليات الهندسة في مصر والوطن العربي حيث تهدف بشكل أساسي لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية في القطاعات الخاصة، إلى جانب توفير البحث العلمي الذي يخدم المجتمع ويواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وفقًا لمعايير الجودة بدعم مباشر من الدكتور خالد العزازي، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل والذي يحرص على تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية بكليات الجامعة لإعداد خريجين بمواصفات عالمية.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى لتحقيق الريادة عالميا من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في العملية التعليمية.

تعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية ملائمة للابتكار والإبداع لتطوير مهارات الطلبة

وتعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية ملائمة للابتكار والإبداع لتطوير مهارات الطلبة، ودعم وتطوير البحث العلمي والمعلوماتي، وتقديم برامج معتمدة محلياً وعالميا، والسعي لإعداد جيل من الباحثين النابغين لخدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج لطلاب الفرقة النهائية بالكلية من خلال التخطيط العلمى السليم.

منح الخريجين شهادة دولية مشتركة مع جامعة ميزوري المصنفة 50 على العالم

وتمنح الكلية شهادة دولية مشتركة بالتعاون مع جامعة سينسيناتي المصنفة 200 على العالم وجامعة ميزوري المصنفة 50 على العالم في علوم البترول والتعدين.

كما تمنح الكلية درجتي البكالوريوس والماجستير المعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات في برامج تحتاجها أسواق العمل الحديثة وتشمل الهندسة الطبية والحيوية وهندسة الميكاترونيكس وهندسة التصميم المعماري الداخلي والهندسة المعمارية الهندسة الإنشائية وإدارة التشييد وهندسة البترول وهندسة القوى الكهربائية وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الاتصالات والحاسبات وهندسة الحاسبات والنظم الذكية. وتمتاز هندسة المستقبل بتقديم جودة خاصة في أحدث أساليب التعليم العلمي والعملي في جميع برامجها من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومنها هواوي وسيسكو وميكروسوفت وSchnider-ABB-schlumberger-BAG) وتم اعتماد هندسة المستقبل داخل مصر من الهيئة القومية NAQAAE لجودة التعليم وهي أكبر هيئة جودة تعليم داخل مصر.

توفر الكلية لطلابها فرص التدريب في كبرى الشركات العالمية

ووفرت إدارة الجامعة كل التجهيزات الحديثة للدارسين كما وفرت متطلبات العملية التعليمية والتدريب العملي، وتشمل صالات رسم ومعامل 5G مجهزة بأجدث الأجهزة لضمان الجودة العلمية والعملية للطلاب الكلية، كما توفر الكلية لطلابها فرص التدريب في كبرى الشركات العالمية في صناعة التكنولوجيا بجانب التبادل الطلابي بينها وبين جامعة أوكلاند الأمريكية.

ونظرا لتميز خريجى الكلية وإعدادهم على مستوى عالٍ من المهنية فيتم قيدهم بعد التخرج بنقابتي المهندسين ونقابة المهندسين العرب، كما يمكنهم إجراء دراسات عليا في جامعة سينسيناتي وميزوري مع أولوية التسجيل.

وتضم الكلية نخبة ذات كفاءة عالية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أبرز الأكاديميين في العلوم الهندسية، وتم تصنيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة المستقبل كأفضل 2% على مستوى العالم، طبقا لجامعة ستانفورد الأمريكية ويجرى حاليا حصول الكلية علي جودة التعليم الأمريكي شهادة ABET لتكون أفضل كلية ضمن الكليات الدولية، سارع بالسؤال عن منح المتفوقين، للتقديم https://www.fue.edu.eg/