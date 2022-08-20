سقوط شقيقين بحوزتهما «مواد مخدرة» داخل سيارة للمشروبات بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة، اليوم السبت، من إلقاء القبض على شقيقين متلبسين بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، مستغلين سيارة لبيع المشروبات الساخنة ستاراً لهما.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

البداية كانت عندما تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء توفيق جاد، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات بقيام شقيقين من محافظة المنيا، باستخدام سيارة لبيع المشروبات الساخنة غير مرخصة، على طريق أسيوط القاهرة الصحراوي ناحية مدخل مدينة أسيوط الجديدة، ستاراً لتجارة المواد المخدرة.

تقنين الإجراءات لضبط المتهمين متلبسين

وأثناء عمليات البحث والتحري حول الواقعة، تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية ضبط بقيادة الرائد أحمد كمال أبوحطب، رئيس مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وتم ضبط المدعو «عبدالرحمن أ. ع.»، 36 سنة، عامل، مقيم بناحية أبوقرقاص في محافظة المنيا، وشقيقه «مصطفى أ. ع»، 21 سنة، عامل، ومقيم بمركز العدوة في محافظة المنيا، أثناء تواجدهما بالمدخل الرئيسي لمدينة أسيوط الجديدة.

ضبط 15 قطعة «حشيش» بحوزة المتهمين

وبتفتيش السيارة، عثر بحوزتهما على 15 قطعة من مخدر «الحشيش»، مختلفة الأحجام، تزن 250 جراماً، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وتبين أن السيارة ملاكي «تمناية»، ومجهزة لبيع المشروبات الساخنة للمواطنين، وغير مرخص لها بالبيع أو تصريح باستغلال الموقع.

تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة، ومصادرة المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على سلطات التحقيق المختصة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.