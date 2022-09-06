ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة عاطل في سوهاج

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المراغة بتحرير محضر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام المدعو «فتحي ا ع ب»، 28 عاما، عاطل، ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، بالاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي بمدخل قرية نجع أبو عوض بدائرة المركز وبحوزته 3 طرب حشيش وكمية مجزأة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 500 جرام وهاتف محمول وسلاح أبيض «سكين» ومبلغ 250 جنيهاً.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد عادل، المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة تبدأ من السجن المشدد ثلاث سنوات وفقا لملابسات كل واقعة وصولا للإعدام.