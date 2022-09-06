إصابة شاب في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد

أصيب شاب في اعتداء من آخرين بطعن نافذ في البطن بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، صباح اليوم، وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول عمرو علي الملكي، 36 سنة، إلى مستشفى الزهور التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مصابًا بجرح نافذ بالبطن، وتبين أنه تعرض لاعتداء من آخرين في مشاجرة نشبت فيما بينهم بالحى الإماراتي جنوب بورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يوجه بضبط أطراف المشاجرة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط أطراف المشاجرة التي وقعت بـ الحي الإماراتي والسلاح المستخدم فيها، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، من جانبه أوضح جاسر المصري، محام، أن إصابة المجني عليه تعتبر جنحة فى حالة عدم وجود سبق إصرار وترصد في المشاجرة، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد؛ تتحول الجنحة إلى جناية شروع في قتل، مشيرا إلى أن الفارق كبير بين التوصيفين نظرًا لأن أقصى عقوبة في الجنحة هى ثلاث سنوات أما فى الجناية قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وفي حالة وفاة المجني عليه تصل إلى الإعدام.

"المصري" يطالب بتغليظ العقوبة على حمل السلاح

وطالب "المصري"، بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة أمن وترويع المواطنين، خاصة أن بورسعيد شهدت مؤخراً حالات مشابهة للحادث، موضحًا أن حمل السلاح الأبيض كان من ضمن قضايا أمن الدولة طوارئ؛ لخطورته على المجتمع، وبعد انتهاء حالة الطوارئ خرج من اختصاص محكمة أمن الدولة وعاد إلى محكمة الجنح العادية.