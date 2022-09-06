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كوريا الجنوبية تسجل 99837 إصابة جديدة بـ«كورونا»

ارتفاع حصيلة الوفيات بـ«كورونا» إلى 27193 حالة وفاة

كتب:

حسن رمضان
03:16 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
مسحة كورونا في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

مسحة كورونا في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية،99837 إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 273 حالة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتهاا باللغة الإنجليزية.

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 23706477 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 44 حالة وفاة بـ«كورونا»

وأضافت «وكالة مكافحة الأمراض»، أن البلاد سجلت 44 حالة وفاة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الوفيات في كوريا الجنوبية، إلى 27193  حالة وفاة.

ودعت السلطات الكورية الجنوبية، المواطنين، إلى عدم خفض حذرهم، حيث يمكن ارتفاع الإصابات مع توقع السفر الكثيف خلال عطلة حصاد خريف «تشوسوك»، والتي ستبدأ يوم الجمعة، المستمرة لمدة 4 أيام المقبل.

 

 

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بقلم حسن رمضان