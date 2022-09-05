كوريا الجنوبية تسجل 37548 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 37548 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية.

286 إصابة من الخارج

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن من بين الإصابات المسجلة، 286 إصابة من الخارج، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 23606740 حالة.

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية، سجلت 56 حالة وفاة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27149 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 303 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، بينها 105 حالات في سيتشوان جنوب غربي البلاد و 64 في التبت.

الصين تسجل «صفر وفيات» بـ كورونا

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل وفيات جراء «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 320 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، أمس الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى 233604 شخص.