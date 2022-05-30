ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 18 مليونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 6139 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 48 حالة وافدة من الخارج و9 وفيات، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 18086462 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24167 حالة وفاة.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحة، 100710 حالة إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه السلطات «الحمى» وحالة وفاة واحدة بـ الفيروس، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن إجمالي الحالات، بلغ أكثر من 3.55 مليون، مشيرة إلى شفاء أكثر من 3.36 مليون شخص، فيما يجري علاج ما لا يقل عن 188530 شخصًا.

ارتفاع وفيات كوريا الشمالية إلى 70 شخصا

ووصل عدد وفيات الفيروس في كوريا الشمالية، إلى 70 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدورها، أشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، إلى أن زعيم البلاد، «كيم جونج أون» أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي في بلاده الذي يتم السيطرة عليه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.

الصين تسجل 20 حالة إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 20 حالة إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى، في البر الرئيسي لـ البلاد، بينها 6 حالات في «شنجهاي» و«تيانجين» و 8 حالات في «بكين»، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«شنجهاي» تعلن تسجيل 6 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت لجنة «الصحة المحلية» في «شنجهاي» الواقعة شرقي الصين، تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، و61 حالة بدون أعراض، أمس الأحد.

ارتافع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 531.6 مليون حالة

عالميا، سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، 531 مليونًا و653 ألف و841 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و310 آلاف و854 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 502 مليونا و468 ألف و243 حالات.