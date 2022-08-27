كوريا الجنوبية تسجل 95604 إصابات بكورونا و86 حالة وفاة

أعلنت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل 95604 إصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل البلاد 86 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26499 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدوره، أطلق مختبر «موديرنا» الأمريكي معركة قضائية ضد «فايزر - بايونتك» الأمريكية الألمانية، متهما إياهما بانتهاك براءات تكنولوجيات أساسية للقاحه بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال، المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت «موديرنا»، في بيان، أنها قدمت شكوى في ولاية «ماساتشوسيتس» الأمريكية وفي «دوسلدورف» الألمانية، وقد يستغرق فض النزاع القضائي عدة سنوات.

«كوميرناتي» ينتهك البراءات التي أودعتها الشركة بين 2010 و2016

وقالت «موديرنا» في بيان، إن الشركة على قناعة بأن لقاح «كوميرناتي» ينتهك البراءات التي أودعتها الأولى بين 2010 و2016، مشيرة إلى نيتها استخدام مروحة التكنولوجيات المرتبطة بـ«الرنا المرسال» لتطوير علاجات ضد الإنفلونزا وفيروس «أتش آي في» وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات.

من جانبها، قالت «فايزر- بايونتك»، في رسالة إلى وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنهما لم يطلعا بعد على مضمون شكوى «موديرنا» كاملا، وأبديتا استغرابهما من التطورات، وأعربتا عن استعدادهما للدفاع بشراسة عن مصالحهما.

«بايونتك» الألمانية تعرب عن أسفها

فيما أعربت «بايونتك» الألمانية، في بيان منفصل، عن أسفها، وأضافت، أن من الشائع أن تقول شركات أخرى إن منتجا ناجحا ينتهك ملكيتها الفكرية.