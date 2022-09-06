القوات الأوكرانية تعلن مقتل 86 عسكريا روسيا جنوبي البلاد

أعلنت أوكرانيا، مقتل 86 عسكريا روسيا وتدمير 4 مخازن وطائرة هليكوبتر روسية «كا 52» في جنوبي البلاد، أمس الاثنين.

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، في تقرير، إن قوات بلادها، دمرت 4 دبابات، و12 عربة أفراد مصفحة، وأربع مدافع «ماستا بي»، و4 مخازن ذخيرة للقوات الروسية في مناطق: «بريسلاف-خيرسون-باشتانكا».

وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي أوكراني، إن القوات الروسية استهدفت 5 بلدات في «إقليم سومي» الواقع شمال شرقي البلاد.

المخابرات الأمريكية: عقوبات «واشنطن» دفعت روسيا لشراء أسلحة من «بيونج يانج»

من جانبها، قالت المخابرات الأمريكية، إن العقوبات المفروضة ضد «موسكو» عرقلت خطوط إمداد الجيش الروسي، متوقعة شراء روسيا لمعدات عسكرية إضافية من «بيونج يانج»

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز » الأمريكية، عن المخابرات، قولها إن «موسكو» تشتري صواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية.

وأوضحت المخابرات الأمريكية، أن عقوبات «واشنطن»، دفعت السلطات الروسية، لشراء أسلحة من كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكشفت المخابرات الأمريكية، في معلومات رفعت عنها السرية، أن روسيا اشترت الملايين من قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون، إن قرار الرئاسة الروسية «الكرملين»، باللجوء إلى «طهران»، و«بيونج يانج» يثبت أن عقوبات «واشنطن» و«بروكسل» أضرت بشكل كبير بقدرة موسكو على الحصول على إمدادات للجيش الروسي.