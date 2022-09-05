الكرملين يفرض شروطه.. إلغاء العقوبات مقابل ضخ الغاز الروسي مجددًا

حذر الكرملين، اليوم الاثنين، من أن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى أوروبا حتى يتم رفع العقوبات الغربية، وفقًا لما نشرته صحيفة «تليجراف».

وألقى ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، باللوم على الاتحاد الأوربي في قراره، الذي يتمثل في إغلاق تدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم1، قائلاً: إن تعليق ضخ الغاز جاء بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على بلادنا والعديد من الشركات الروسية.

وأضاف «بيسكوف»: «لا توجد أية مبررات أخرى يمكن أن تتسبب في تعليق الضخ غير العقوبات». ويمثل هذا التصريح اعترافًا من موسكو بأن تخفيضاتها في إمدادات الطاقة هي انتقام من العقوبات الغربية، وليس نتيجة لأخطاء فنية، كما زعمت سابقًا، وفقًا لوكالة أنترفاكس للأنباء.

وعلى الصعيد ذاته، أثار قرار «جازبروم» يوم الجمعة بعدم إعادة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم بعد ثلاثة أيام من الصيانة ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز وترك دول الاتحاد الأوروبي تتدافع لتطبيق إجراءات الطوارئ.

ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة رغم عدم الاعتماد على الغاز الروسي

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لا تعتمد على نورد ستريم 1 للحصول على غازها، فإن قرار الكرملين بضغط الإمدادات إلى أوروبا أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للغاز بالجملة. اورتفعت الأسعار في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 35٪ يوم الاثنين.

كانت الزيادة الإجمالية وراء الارتفاع الحاد في سقف أسعار فاتورة الطاقة للمستهلكين في إنجلترا وويلز وأسكتلندا.