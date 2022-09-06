رئيس الوزراء يواصل جولاته الميدانية في المحافظات اليوم بزيارة الفيوم

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية، لتفقد تطورات أعمال وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في نطاق المحافظات المختلفة، حيث يتجه اليوم إلى إقليم شمال الصعيد؛ لتفقد مشروعات محافظة الفيوم.

«مدبولي» يتابع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في الفيوم.. اليوم

وتتضمن جولة رئيس الوزراء، إلى محافظة الفيوم اليوم، تفقد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وهو المشروع الذي تصفه الحكومة المصرية بأنّه «مشروع القرن»، والذي أكد مسؤولو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خلال لقاء رئيس الوزراء على هامش قمة «تيكاد 8» المنعقدة في تونس مؤخرا، أنّه مشروع شديد الأهمية، وأنّ «البرنامج» سيستفيد من آليات تنفيذه.

ومن المُقرر، أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق المحافظة.

كان «مدبولي»، صرح خلال جولته التفقدية لمحافظة الإسكندرية قبل أيام، بأنّه سيتابع تنفيذ تطورات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في إحدى محافظات الصعيد، خلال أيام.

رئيس الوزراء: المرحلة الأولى من «المبادرة الرئاسية» تنتهي في ديسمبر المقبل

ومن المُقرر، أن تنتهي تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بنهاية شهر ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء.