يبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، وذلك استعدادًا لأداء الصلوات الخمسة في موعدها المحدد، وهو ما أعلنت عنه الهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، وفي مركز جرجا جنوب سوهاج، وذلك بحسب التوقيت المحلي للمحافظة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة المصرية للمساحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، التي جاءت على النحو التالي:

- موعد صلاة الظهر الساعة: 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر الساعة: 3:22 مساءً.

- موعد أذان المَغرب الساعة: 6:8 مساءً.

- موعد أذان العِشاء الساعة: 7:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في جرجا

بينما جاءت مواقيت الصلاة في مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج كما يلي:

موعد صلاة الظهر الساعة: 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر الساعة: 3:21 مساءً.

- موعد أذان المَغرب الساعة: 6:7 مساءً.

- موعد أذان العِشاء الساعة: 7:23 مساءً.

مساجد تاريخية في محافظة سوهاج

وتضم محافظة سوهاج الكثير من المساجد التاريخية والأثرية في العديد من المراكز جنوب شمال سوهاج، ويحرص كثير من الأهالي على التردد عليها لأداء الصلوات فيها، ومن أشهرها مسجد العارف بالله.