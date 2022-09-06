فحص 16 ألفا و600 مواطن ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي خلال أغسطس الماضي بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 84 ألفا و700 مواطن في 5 مبادرات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة»، والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

تنفيذ المبادرات الرئاسية في سوهاج

وقال «النجار»، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أن المبادرات شملت التالي:

- أولا: مبادرة صحة المرأة، والتي تأتي لدعم صحة المرأة المصرية، وتم خلالها فحص أكثر من 48 ألفا و300 سيدة خلال شهر أغسطس لعام 2022، حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

- ثانيا: مبادرة السمعيات، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصري، والتي تم بها فحص ما يقرب من 12 ألف طفل، وذلك خلال شهر أغسطس لعام 2022، حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

- ثالثا: مبادرة صحة الأم والجنين، والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، حيث تم فحص أكثر من 6 آلاف و400 سيدة في أغسطس 2022، وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

- رابعا: مبادرة الاعتلال الكلوي، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وتم فحص أكثر من 17 ألفا و600 مواطن خلال شهر أغسطس 2022، وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التي تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة فحص كبار السن

- خامسا: مبادرة كبار السن 65 عاما وما فوق، والتي تم فحص ما يقرب من 500 مواطن من خلالها، وذلك في 4 مراكز كمرحلة أولى وهي «سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا»، والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا في هذه المرحلة العمرية، حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية «الأنيميا والسمنة»، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

خدمات الفحص الإكلينيكي العام

ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.