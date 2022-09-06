طلاب مطروح يحصدون المركز الأول على الجمهورية بمسابقة التربية الموسيقية (صور)

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنّ توجيه عام التربية الموسيقية حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية، من خلال الطلاب المشاركين في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2022.

وأشاد وكيل الوزارة، بإنجاز التربية الموسيقية وحصول «تعليم مطروح» على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرة الأولى، موجّها الشكر والتقدير لـ إيناس رمزي، الموجه العام، وموجهي المادة، داعيا الموجهين والمعلمين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم والمتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في جميع الأنشطة، والتطلع دائما لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

مراكز في الموسيقى والمسرح والشعر والتربية الرياضية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، إنّ حصول مطروح على المراكز الأولى في عدد من المسابقات المركزية بأنشطة الموسيقى والمسرح والإلقاء الشعري والتحدث بالفصحى والتربية الاجتماعية والتربية الرياضية والكشفية، جاء نتيجة جهد متواصل طوال العام لتدريب الطلاب الموهوبين، واستمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها تعليم مطروح هذا العام.

دعم الطلاب المتميزين في مطروح

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنّ مديرية التربية والتعليم بمطروح حريصه على توفير المناخ التربوي المناسب لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين، وتحفيزهم وتكريمهم لتشجيعهم، ما يساهم في تفوقهم وتميزهم علميا وثقافيا وفنيا.

مواهب طلابية

وأوضح أنّ مطروح زاخرة بالمواهب الطلابية، كما وجّه بمواصلة انتقاء الطلاب الذين لديهم المواهب الفطرية والعمل على صقلها ورعايتها مع انطلاق العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر المقبل.

وأهدى وكيل تعليم مطروح، إنجاز التربية الموسيقية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.