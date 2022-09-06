مصرع شاب غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة.. وانتشال الجثة

لقي شاب مصرعه غرقًا، قبل قليل، في ترعة المحمودية أمام كوبري عاشور التابع لمركزالمحمودية في البحيرة، وانتُشلت الجثة ونُقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر في الواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بغرق شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة المحمودية باستقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه إسفكسيا بترعة المحمودية، وانتشلت الجثة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانتشلت الجثة، وتبين أنّها لشاب يدعى «حسام.أ.ا» 25 عامًا مقيم بدمنهور، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى دمنهور العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.