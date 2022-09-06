تفاصيل غرق طفل داخل حمام سباحة بمنطقة حلوان

شهدت منطقة عين حلوان واقعة غرق طفل داخل أحد حمامات السباحة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الطفل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة فى الواقعة.

بلاغ

البداية كانت عندما ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد غرق طفل داخل حمام سباحة، وبالإنتقال والفحص تبين غرق الضحية أثناء السباحة ولم يتمكن أحد من إنقاذه، واستدعت الأجهزة الأمنية المسئول عن حمام السباحة لمناقشته حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة فى الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى المكان وسؤال شهود العيان حل الواقعة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

يجب الاهتمام بالطفل من أسرته

وشدد الدكتور وليد هندي استشارى الصحة النفسية، على ضرورة توفير الإهتمام للطفل من قبل أسرته خاصة خلال فترة التنشئة، كما أنه خلال السنوات الأولى من حياة الطفل فإنه يعول على الأم اللوم الأكبر فى إهمال طفلها، ولذلك يجب عدم الإنشغال عن طفلها حتى لا تحدث كوارث تؤدي إلى الوفاة ويجب عدم تجاهل الأطفال ورعايتهم.