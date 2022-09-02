انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة ببني سويف.. سقط أثناء لهوه على حافتها

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الجمعة، جثة طفل من مياه ترعة قرية القضابي التابعة لمركز الفشن، عقب غرقه أثناء لهوه على حافتها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، قبل أن يتم التصريح بدفن الجثة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق طفل في مياه ترعة القضابي ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق طفل في مياه ترعة القضابي بمركز الفشن جنوب المحافظة، والذي وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وانتشال الجثة على الفور.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة الطفل

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ في حضور قوة من مركز شرطة الفشن، وتمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق، وتبين أنه يُدعى «أيمن. م. ر»، 4 أعوام، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص.

ودلت التحريات الأولية على أن الطفل أثناء لهوه على حافة الترعة انزلقت قدماه في الترعة، فسقط في المياه واختفى عن أنظار المحيطين به وفشلت محاولات إنقاذه.

تشييع جثمان الطفل إلى مثواه الأخير

وتبين من توقيع الكشف الطبي على المتوفى أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وجرى التصريح بدفنه، قبل أن يشيع الأهالي جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته.