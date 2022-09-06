طقس الغردقة اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح شديدة

يشهد طقس الغردقة اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شديدة، إذ أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن الحرارة العظمى تسجل 35 درجة، في حين تصل الصغرى إلى 27 درجة، وتكون سرعة الرياح 34 كيلوا متر في الساعة، في الوقت الذي تشهد حركة الرحلات البحرية السياحية، إقبالا شديدا من السائحين المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، على مدار اليوم.

طقس الغردقة اليوم والرحلات البحرية

يقول أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة لـ«الوطن»، إن طقس الغردقة اليوم الثلاثاء، لوحظ فيه الانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح الشديدة مع ارتفاع أمواج البحر، مؤكدا أن حركة الرحلات البحرية السياحية لم تتأثر، إذ تشهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب، خاصة على رحلات الغطس والسنوركل من السائحين من المصريين والأجانب.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

يشير مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إلى أن جداول التشغيل لرحلات الوصول بمطار الغردقة، كشفت استقبال 78 رحلة طيران منتظم وشارتر من مطارات أوروبا، تُقل نحو 11 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.