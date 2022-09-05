حالة الطقس غدا الثلاثاء 6-9-2022.. أمطار خفيفة على عدّة مناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء على مناطق الجمهورية كافة، إذ تُتوقع أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ حالة الطقس غدًا يسودها أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الهيئة أنّه من المتوقع وجود حالة من نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بقيم تتراوح من 2 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 23

السلوم 30 20

سيوة 34 21

العريش 30 23

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 34 20

طابا 34 26

نويبع 36 26

نويبع 36 26

حلايب 34 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 35 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 37 26

أسوان 39 28

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 38 25.

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 26