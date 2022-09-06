تدريب العاملين بصرف صحي الإسكندرية على لغة الإشارة للتعامل مع أصحاب الهمم

في بادرة طيبة تتسع للجميع، حرصت الإدارة العامة للتدريب بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على تقديم برنامج تدريبي عن «لغة الاشارة» للتعامل مع الصم وضعاف السمع، لمراعاة ظروفهم وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، وفقا لطرق التعامل التي تناسبهم.

وبحسب بيان الشركة، فإن البرنامج الذي حاضره الدكتور حمدي عرقوب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، استهدف العاملين بخدمة العملاء والعلاقات العامة والتحصيل والتدريب والموارد البشرية والصرف الصناعي والأمن، لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع أصحاب الهمم، ولتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.

أسباب تدريب العاملين على لغة الإشارة

أوضح المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أهمية التدريب للعنصر البشرى بالشركة، وتطوير الكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية للعاملين بجميع الإدارات، التي تؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار نافع، إلى أن البرنامج التدريبي على لغة الإشارة حديث التطبيق بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لإكساب المتدربين المهارة للتواصل مع الصم والبكم ومساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لهم.

القيادة السياسية توجه بالاهتمام بأصحاب الهمم

أكد رئيس الشركة، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأصحاب الهمم، وحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، على تقديم أفضل خدمة للمواطنين والاهتمام بكل فئات المجتمع.