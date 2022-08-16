«تموين الإسكندرية»: إجراءان يجب اتباعهما للتأكد من صرف الدعم الإضافي

طالبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، جميع المواطنين بضرورة الحيطة خلال صرف تموين الشهر المقبل، وذلك أثناء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، للتأكد من قيام بدالي التموين بصرفها من عدمه، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

إجراءات لمعرفة الدعم الإضافي على البطاقات

وجاء في بيان لـ«تموين الإسكندرية»، اليوم، إنه حرصا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على وصول الدعم لمستحقيه يرجى الآتي:

- أولا: على المواطن طلب استعلام عن قيمة الدعم المستحق على البطاقة التموينية من البقال التمويني قبل الصرف، ثم يتم الصرف طبقا للتعليمات المحددة.

- ثانيا: تمسك المواطن بحقه في الحصول على بون الصرف من البقال التمويني عند الصرف.

إضافة 100 جنيه لبطاقة التموين

يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه سيتم تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة 100 جنيه لبطاقة التموين للمصريين اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، ولمدة 6 أشهر.

وبحسب ما أعلنه وزيرة التموين في تصريحات سابقة، فإنه يتم صرف مبلغ الدعم الإضافي للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لمدة 6 أشهر لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم وانتهاء الموجة التضخمية لإعانتهم على أعباء الحياة، حيث يصرف أصحاب بطاقات التموين سلع المقررات التموينية المخصصة لهم، بالإضافة إلى سلع إضافية بقيمة 100 جنيه على مدار الستة أشهر.