«صرف الإسكندرية» تستعين بـ«مياه القاهرة» لتطوير موقعها الإلكتروني

تسعى شركة الصرف الصحي في الإسكندرية لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال الاستعانة بشركة مياه الشرب في القاهرة لتطوير تصميم موقعها الإلكتروني.

تطوير خدمات موقع الصرف الصحي في الإسكندرية

وقال المهندس مصطفى احمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن شركة الصرف الصحى في الإسكندرية طلبت الاستعانة بخبرات القائمين على إدارة الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالقاهرة، لتطوير الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف «الشيمي»، في بيان، منذ قليل، أن الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بشركة مياه الشرب بالقاهرة، استقبلت وفدًا من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لدراسة تطوير مقترح لتطوير تصميم الموقع الإلكتروني لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية وتحسين الخدمات المقدمة من خلاله للجمهور.

تطوير أنظمة إدارة خدمة العملاء

وأوضح أن الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، تحت إشراف محمد جمال شعيرة، مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، استضافت أعضاء وفد شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمناقشة التطويرات المطلوبة.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لها تجارب عدة ناجحة في مجال تطوير أنظمة إدارة خدمة العملاء، وتنظيم الطوابير وتصميم تطبيقات سطح المكتب التى تستعين بها غالبية إدارات خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.