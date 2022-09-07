أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-9-2022 في الأسواق المصرية

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفيتامنيات والمعادن التي يحتاجها، فهي تحافظ عليه وتمده بالترطيب المناسب كما أنها تعمل على تقوية المناعة وتحافظ عليها من الإصابة بالأمراض المختلفة.

وتقدم «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء حيث تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و5 جنيهات، فيما تراوح سعر الطماطم بين 6 و8 جنيهات للكيلو الوحد، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية نحو 22 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا نحو 25 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، كما سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 1.25 و2.75 جنيه.

كما تراوح سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيه، وسجل كيلو البطاطس بين 3.25 و5.75 جنيه، أما الفاصوليا سجل سعر الكيلو منها بين 15 جنيها و21 جنيها.