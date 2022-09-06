طوارئ في الإسكندرية بسبب ارتفاع أمواج البحر

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادها الكامل لمواجهة اضطرابات الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وذلك عبر توفير سيارتين لشفط المياه بكل منطقة، بالإضافة إلى 13 سيارة وبدال لحالات الطوارئ.

تقلب الطقس في الإسكندرية

يأتي ذلك طبقًا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية بحالة الجو على محافظة الإسكندرية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 6 و7 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

استعدادات صرف الإسكندرية لارتفاع الأمواج

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية الاستعداد الكامل، موضحًا أنه جرى توفير سيارتين صرف في كل منطقة، و10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية.

وأكد نافع في بيان اليوم، استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات المحطات، فيما ناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوي علي رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي، أو على رقم 01201175175 «محمول - واتس اب»أ، وعلى صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».