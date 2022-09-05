تحذير من ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية: خليك في الأمان لتغرق (صور)

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كامل مصطافي عروس البحر الابيض المتوسط، من ارتفاع الأمواج الذي تشهده الشواطئ اليوم، مع إطلاق تنبيهات بضرورة السباحة في المناطق الآمنة، حفاظا على حياة رواد الشواطئ في آخر أيام مصيف الإسكندرية 2022.

تحذيرات من ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم الإثنين، فإن تقارير المراقبين على الشواطئ أفادت بارتفاع الأمواج قليلا، مشددة على ضرورة الانتباه عند النزول إلى البحر والسباحة في المساحات والمسافات الآمنة، التي يقرها المنقذين المتواجدين في كل شاطئ.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع الأمواج في جميع شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط بالتحديد قطاع غرب الإسكندرية، حيث تصل إلى أكثر من مترين على شواطئ المدن الساحلية.

تعليمات مصايف الإسكندرية مع ارتفاع الأمواج

أكدت مصايف الإسكندرية، أنه يجب مراعاة أن شاطئ النخيل مغلق، ويحظر النزول فيه حرصا على سلامة المصطافين، مشددة على الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يلقيها مسئولوا الشاطئ ورجال الإنقاذ، بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظا على أرواح الجميع.