اجتماع بين وزير السياحة والمستثمرين لبحث خطط زيادة الوفود الأجنبية لمصر

يعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا بمدينة شرم الشيخ مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومستثمرو السياحة يوم 17 سبتمبر الجاري لمناقشة استعدادات القطاع السياحي بالمحافظة للموسم السياحي الشتوي وخطط زيادة أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ خلال تلك الفترة.

استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن المستثمرين سيعرضون خلال الاجتماع خطط القطاع السياحي بالمحافظة لزيادة عدد السياح الوافدين لشرم الشيخ خلال فصل الشتاء المقبل، فضلا عن استعراض آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 والذي ستستضيفه المدينة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن مستثمري السياحة، سيعرضون خلال الاجتماع مع وزير السياحة أزمة توقف القطاع المصرفي عن تمويل المشروعات السياحية المتوقفة وآلية حل تلك المشكلة التي آثرت بالسلب على الانتهاء من المشروعات السياحية القائمة وفقا للجدول الزمنى المقرر لها مسبقا، فضلا عن تأخر إجراء عمليات الصيانة والتطوير بالعديد من المنشآت السياحية والفندقية، لافتا إلى أن عودة البنوك لتمويل القطاع السياحي سيتسبب في حدوث طفرة بالمنشآت السياحية والفندقية المصرية خلال الفترة المقبلة.

تسويق برامج الإقامة الطويلة خلال الشتاء

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا خطط تسويق برامج الإقامة الطويلة خلال الشتاء والذي طرحته العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية لجذب السياح الأوربيين من كبار السن لقضاء فصل الشتاء المقبل بالمنتجعات السياحية المصرية ولاسيما شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم في ظل الحديث عن أزمة نقص إمدادات الغاز الروسي للدول الأوربية خلال الشتاء.

وأوضح عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، أن الإجتماع سيناقش أيضا خطط تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة سانت كاترين خلال الأشهر المقبلة، وضرورة تجهيز مطار سانت كاترين للعمل واستقبال الطائرات خلال الأشهر المقبلة.