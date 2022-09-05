مستثمرو السياحة: روسيا تُسير 28 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة

قال رامي فايز، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بمرسى علم»، إن الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ستنتعش خلال الموسم السياحي الشتوي، لافتًا إلى أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب الإشغال خلال الشتاء بتلك المدن ستكون مرتفعة لاسيما بعد أن رفعت شركات السياحة الروسية عدد رحلاتها إلى مصر خلال الفترة الحالية.

الرحلات الروسية سترتفع خلال الأسابيع المقبلة

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك 28 رحلة طيران يتم تسييرها أسبوعيا من المدن الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، لافتًا إلى أن تلك الرحلات قابلة للزيادة خلال الأشهر المقبلة لاسيما بعد قرار العديد من الدول الأوربية إيقاف تأشيرات دخول الروس إليها وهو ما يجعل مصر واحدة من أهم الدول التي قد يلجأ السياح الروس إليها خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن السياح الروس الذين يزورون مصر حاليا من ذوي الإنفاق المرتفع، موضحًا أنه بالرغم من ارتفاع أسعار تكلفة البرامج السياحية إلا أن غالبية الفنادق المصرية المتعاملة مع السوق الروسية رفضت زيادة أسعارها خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ.

برامج «الإقامة الطويلة» لجذب الأوربيين في الشتاء

وأوضح أن القطاع السياحي المصري، في إطار سعيه لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، قام بطرح برامج الإقامة الطويلة خلال الشتاء لجذب السياح الأوربيين ولاسيما كبار السن، وذلك بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي المتوقعة لأوروبا والتي ستؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة هناك، لافتا إلى أن أسعار الإقامة بمصر والمطروحة من خلال تلك البرامج ستكون أقل من تكلفة بقاء المواطن في دولته الأوربية خلال تلك الفترة.

وتابع عضو جمعية «مستثمرو السياحة بمرسى علم»: «يستطيع المواطن الأوربي الوافد إلى مصر من خلال تلك البرامج متابعة أعماله بدولته عن طريق الإنترنت الذي بات فائق السرعة بالمدن السياحية المصرية وخاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم».