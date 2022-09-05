درجات الحرارة الأيام المقبلة.. توقعات بسقوط أمطار غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة، الأيام المقبلة، بداية من غد الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر حتى الخميس الموافق 8 سبتمبر، إذ إنّ من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح خبراء الأرصاد، في بيان للهيئة، أنّ من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن تكون درجات الحرارة الأيام المقبلة كما يلي:

تكون درجات الحرارة غدا الثلاثاء 32 للعظمى والمحسوسة 34 على القاهرة الكبرى، والوجه البحري تكون درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34، أما السواحل الشمالية تكون درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32، ودرجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء 36 والمحسوسة 38، أما شمال الصعيد تكون درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 سبتمبر، العظمى 32 والمحسوسة 34 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أما السواحل الشمالية تكون درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39، أما جنوب الصعيد تكون درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 سبتمبر هي درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى جنوب الصعيد تكون درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41، أما السواحل الشمالية تكون درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

الطقس اليوم وغدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ حالة الطقس غدا تكون رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد اليومية، أن يكون طقس اليوم رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.