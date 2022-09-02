طقس اليوم الجمعة في محافظة مطروح.. اعرف درجات الحرارة والأمطار

ترتفع درجات الحرارة والرطوبة في طقس مطروح، وتنشط الرياح، ويتوقع سقوط أمطار في محافظة مطروح، في ظل الحرارة الشديدة في محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى مما يجذب المواطنين للسفر إلى مطروح والساحل الشمالي، للاستمتاع بالبحر وقضاء أيام للمصيف، للهروب من قسوة حرارة الشمس من المدن والمحافظات شديدة الارتفاع للحرارة، مثل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا، واستمرار استقبال مطروح للمصطافين مع بداية شهر سبتمبر من داخل وخارج مصر.

وتسجل درجات الحرارة في طقس مطروح، اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022، العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما تسجل نسبة الرطوبة في الجو 67%، مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة، وتسجل سرعة الرياح 19كم/ في الساعة، وتوقع سقوط أمطار بنسبة 10%، في مطروح.

طقس مطروح والصيد

وأكد الحاج منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح أن طقس اليوم حار ويوجد استقرار في حالة البحر مما يسمح بنشاط الصيد على السواحل الغربية للبلاد في البحر المتوسط للمراكب واستخراج الصيادين تصاريح سروح الصيد، من يوم وحتى 8 أيام للصيد من مطروح وحتى سواحل مدينة السلوم، مع استقبال أعداد كبيرة من المراكب من مختلف المدن الساحلية للصيد على سواحلنا حتى حدود المياه الإقليمية المصرية مع الشقيقة ليبيا.

إقبال على شواطئ مطروح في طقس الجمعة

وتستقبل شواطئ مطروح أعداد كبيرة من المصطافين في جميع الشواطئ خاصة في الويك إند من أهالي مطروح والمصطافين من مختلف المدن والمحافظات المصرية حسب اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح لـ«الوطن» بالإضافة إلي السياح الأجانب من أوروبا التي تستقبلهم طائرات الشارتر أسبوعياً في مطار مطروح بهدف السياحة الشاطئية.