توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. تساقط أمطار ونشاط للرياح

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء بداية من غد الاثنين الموافق 5 سبتمبر، وحتى الأربعاء 7 من الشهر نفسه، ويتوقع أن تتلطف الأجواء بشكل نسبي بسبب وجود سحب منخفضة، ونشاط الرياح على بعض المناطق.

توقعات طقس 72 ساعة

وفي بيان اليوم، قال خبراء الأرصاد إن الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون حارًا رطبا نهارًا، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن الرياح تنشط ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة والرطوبة.

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الشعور بالحرارة.

سقوط أمطار على تلك المناطق

وأضافت الهيئة أنه خلال الأيام الثلاث القادمة، تزداد احتمالية سقوط الأمطار بنسبة 20% يوم الاثنين على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وترتفع احتمالية سقوط الأمطار لـ 30% يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 5 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.