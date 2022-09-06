تفاصيل معرض أهلا مدارس بالغردقة.. 22 عارضا وتخفيضات تصل لـ25%

يضم معرض أهلا مدارس بالغردقة 22 عارضًا وتصل نسبة التخفيضات فيه إلى 25% ويُباع فيه الأدوات والمستلزمات الدراسية، والملابس والحقائب المدرسية والمنتجات الورقية والأدوات البلاستيكية والسلع الغذائية والأحذية بأسعار مخفضة.

ويجري تنظيم المعرض بالاشتراك بين الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة والغرفة التجارية، ومديرية التموين بالبحر الأحمر.

تخفيضات 25%

وافتتح محافظ البحر الأحمر قبل ساعات، معرض أهلا مدارس ويقع بشارع النصر الرئيسي وسط مدينة الغردقة ويضم 22 عارضًا، يقدمون منتجات بأسعار مخفضة تبدأ من 15% وتصل إلى 25 %.

معرض أهلا مدارس للتخفيف عن المواطنين

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في بيان صحفي، إن معارض أهلا مدارس بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير هدفها التخفيف عن المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، في إطار خطة الدولة للتخفيف عن أولياء الأمور، وبناء على توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة.